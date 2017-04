Pais de bebé deixado em caixote do lixo identificados e detidos  

Um homem filipino, de 30 anos, e uma mulher indonésia, de 25 anos, foram ontem identificados como sendo os pais que abandonaram na madrugada de quarta-feira um menino recém-nascido. O bebé acabaria por ser encontrado num zona de recolha de lixo, dentro de uma mochila azul, na zona da Areia Preta, junto ao edifício da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o casal foi identificado depois da Polícia Judiciária ter começado a investigar os edifícios residenciais onde estão alojados trabalhadores não-residentes naquela zona. Após vários interrogatórios, a polícia de investigação acabaria mesmo por encontrar a mãe.

Perante a polícia a mulher de 25 acabaria por admitir, ontem, que era a mãe do recém-nascido. Às autoridades, a jovem explicou que na noite do parto contactou o pai para o informar sobre o nascimento. Porém, segunda a mãe, o homem de 30 anos apenas lhe pediu várias vezes que matasse o bebé e sugeriu que a mulher podia mesmo utilizar uma almofada para sufocar o menino.

No final, a mulher escolheu abandonar o filho junto ao local de recolha do lixo, onde seria encontrada por um funcionário daCSR.. Apesar de ter sido encontrado ainda com o cordão umbilical, a criança está fora de perigo.

De acordo com a Polícia Judiciária, o homem filipino é casado e tem uma filha de 9 anos. Já a mulher é divorciada e também tem um filha, com 6 anos. Após saber que estava grávida a mulher confessou que tentou abortar, recorrendo a comprimidos que lhe tinham sido recomendados por conterrâneos.

O casal vai agora ser acusado pelo crime de “exposição ou abandono”. Quando praticado pelos pais, este crime envolve uma pena de prisão que pode ir dos dois aos cinco anos. Contudo, caso o tribunal considere que do acto houve uma ofensa grave à integridade física, os pais arriscam-se a cumprir numa pena de prisão de dois a oito anos.