Pachuca vence “Champions” da Concacaf com golo de Franco Jara

Os mexicanos do Pachuca conquistarem na quarta-feira a Liga dos Campeões da Concacaf – confederação que agrupa clubes da América do Norte, Central e Caraíbas – e apuraram-se para o Mundial de clubes, que se disputa no final do ano, nos Emirados Árabes Unidos.

Na segunda mão da final, frente aos também mexicanos do Tigres, bastou ao Pachuca o ‘golo solitário’ do ex-benfiquista Franco Jara, aos 83 minutos, para assegurar o título na ‘Champions’ da Concacaf, depois da igualdade a um golo registada na primeira mão.

Esta foi a quinta vitória do Pachuca na Liga dos Campeões da Concacaf, depois de ter erguido o troféu em 2002, 2007, 2008 e 2010.

Jara, avançado argentino que vestiu a camisola do Benfica apenas uma época completa, em 2010-2011, passando depois por empréstimos aos espanhóis do Granada e aos argentinos do San Lorenzo e Estudiantes, foi nomeado melhor marcador da competição, com seis golos na prova.