Onze candidatos à  construção de habitação social em Toi San

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas recebeu um total de 11 propostas, todas válidas, tendo em vista a empreitada de construção do novo complexo de habitação pública da Rua Central de Toi San. Os custos do projecto, que prevê ainda a criação de um lar de idosos, deverão oscilar entre os 503 e os 678 milhões de patacas, os valores mais baixo e mais elevado entre as onze propostas ontem submetidos. A empreitada deverá arrancar no final do ano e prolongar-se por um período que deverá oscilar, atendendo às diferentes propostas, entre os 1030 e os 1240 dias.

O novo complexo de habitação pública da rua Central de Toi San deverá ter uma área útil superior a três mil metros quadrados, espalhados por 34 andares. O número de unidades habitacionais foi reduzido de 578 para 510, nos quais estão compreendidos 280 apartamentos T0 e 230 apartamentos T1. A cave anteriormente prevista foi eliminada e o parque de estacionamento público será transferido para o piso térreo, disponibilizando 220 lugares de estacionamento para carros e motociclos.

O projecto de habitação pública na Rua Central de Toi San teve início em 2011 mas após começarem a aparecer fendas nos edifícios vizinhos os trabalhos de construção foram suspensos e o contrato com o empreiteiro original foi revogado no ano passado.