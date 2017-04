Na dança de Bill T. Jones, “as ideias são tão importantes como o movimento”

A 28.ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM) arranca hoje com o espectáculo de dança contemporânea “Play and Play: An evening of Movement and Music” da companhia nova-iorquina de Bill T. Jones e Arnie Zane, no Centro Cultural de Macau, às 20h. A companhia volta a apresentar-se na segunda-feira para “A Letter to My Nephew”.

Cláudia Aranda

A companhia norte-americana de Bill T. Jones e Arnie Zane apresenta esta noite no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), às 20h, “Play and Play: An evening of Movement and Music”, a primeira das duas produções da companhia nova-iorquina que integram a programação da 28ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM).

Na segunda-feira, à mesma hora, é apresentado o bailado “A Letter to My Nephew” ou a segunda parte de uma trilogia em construção, explicou Janet Wong, que se mudou para Nova Iorque em 1993 e desde 2006 é a directora artística associada da companhia fundada em 1982 por Bill T. Jones e Arnie Zane.

Bill T. Jones não está em Macau, está na conferência TED, em Vancouver, no Canadá, explicou ontem Janet Wong. Aos 65 anos o coreógrafo continua a dançar. Dança “quando está feliz”, diz Janet Wong, respondendo aos jornalistas num encontro mantido ontem com a bailarina, coreógrafa e vídeografa.

“‘Play and Play’ é um título abrangente para uma série de trabalhos que são apresentados com música de câmara ao vivo, explica. “A Macau trazemos duas peças, a primeira é ‘Ravel: paisagem ou Retrato’. A segunda (depois do intervalo) é ‘Story’”, prossegue a também realizadora dos vídeos que serão projectados durante o espectáculo.

Quatro músicos da Orquestra de Macau interpretam o quarteto de cordas em Fá Maior de Maurice Ravel e o Quarteto de Cordas nº14 de Franz Shubert. Em “Story” os bailarinos são acompanhados por Shubert, enquanto a música de John Cage funciona como “ferramenta coreográfica”.

A frase do artista plástico norte-americano Jasper Johns “take an object. Do something to it. Do something else to it again” (“agarra num objecto, faz qualquer coisa com ele e volta a fazer qualquer coisa com ele de novo), é o ponto de partida para a série “Play and Play”, explica a bailarina, original de Hong Kong, de onde saiu “aos 16 ou 17 anos” para ir estudar para Londres.

“Story” reúne material de “30 e tal anos de repertório” da companhia: “Alguns dos materiais vêm da época em que a companhia ainda nem sequer existia”, explica. Bill T. Jones e Arnie Zane começaram como um dueto, antes de formarem a companhia em 1982. “Alguns dos duetos que os tornaram famosos estão dentro de ‘Story’”, explica a bailarina.

“Somos muito mais políticos”

A 1 de Maio, a companhia apresenta “A Letter do My Nephew”, uma trilogia em processo de construção sobre o sobrinho de Bill T. Jones: bailarino e modelo, toxicodependente que contraiu uma doença que o deixou paraplégico. É contextualizada no período recente dominado pela violência policial nos Estados Unidos da América, dos protestos contra essa brutalidade e coincide com o início da grande vaga de refugiados sírios que chegam à Europa: “Uma peça mais desafiante, talvez, mais abstracta”, descreve.

Ao fim de 21 anos na companhia, Janet Wong declara que ainda não se cansou, é “sempre desafiante”: “Deixei a escola jovem, e todos os projectos em que me envolvo é como um semestre na escola, a aprender. A nível pessoal gosto da forma como colaboramos e trabalhamos para que funcione. As ideias são tão importantes como o movimento, dessa maneira estamos muito envoltos com o mundo, não nos escondemos atrás da arte, num estúdio, nós envolvemo-nos no que se passa no mundo lá fora”, com o quotidiano, adiciona.

A diversidade dos bailarinos, em termos de origens, aspecto físico, género, é outro dos aspectos diferenciadores da companhia, sublinha Janet Wong: “Desde 1982, que uma das aspirações de Bill T. Jones e Arnie Zane era ter uma companhia que fosse o reflexo do mundo em que eles gostariam de viver, talvez não o que existe lá fora. Portanto, a companhia tem sido sempre diversa, sobretudo em termos de raças”, explica a bailarina.

A companhia Bill T. Jones e Arnie Zane criou e representou mais de 140 peças, em mais de 200 cidades de 30 países, desde a sua fundação. É considerada uma “das forças mais inovadoras e poderosas do mundo da dança moderna”. Nos anos 1980s, Jones e Arnie eram um casal do mesmo sexo, um negro e o outro branco. Arnie acabaria por morrer em 1988 com SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida). Tal como naquela altura, as questões raciais, sociais e políticas continuam a reflectir-se no trabalho coreográficos dos artistas: “Sinto que com o actual clima político toda a gente acordou”, diz Janet Wong, “Somos muito mais políticos. A arte não existe separada da vida, estamos a resistir a que o Governo [de Donald Trump] da forma como está, mude a cultura e esse é o nosso trabalho como artistas resistir à transformação cultural”, conclui Wong.