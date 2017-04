MGM celebra 10 anos e novo casino no Cotai com ouro e experiência gastronómica

O ano de 2017 marca o 10º aniversário do MGM Macau e a abertura do MGM Cotai.Para assinalar o evento, o hotel-casino inaugurou uma exposição com mais de 250 peças em ouro, que vai permanecer aberta ao público até Setembro. Há também champanhe e gastronomia francesa para celebrar a data.

“A Golden Way of Life – Très’Ors” é o título da exposição inaugurada no passado dia 21 de Abril no MGM Art Space, com mais de 250 peças em ouro, datando a mais antiga do século XVII. A celebração do 10º aniversário do MGM Macau e a abertura do MGM Cotai coincide com a organização do festival de gastronomia “Le French GourMay”, que se realiza entre 1 e 31 de Maio. O festival promove a gastronomia e os vinhos franceses.

O título da mostra “A Golden Way of Life – Très’Ors”, aberta ao público até 3 de Setembro de 2017, constitui “um jogo de palavras na palavra francesa ‘trésors’, que significa “tesouros”, enquanto ‘très ors’ quer dizer, literalmente, ‘muito ouro’”, indica um comunicado da organização.

A exposição enquadra-se, também, nas celebrações do Jubileu de Prata do festival cultural “Le French May” e é comissariada por Anne Camilli do Le Musée à la Carte e Gilles Bonnevialle da marca Maecenae. A exposição reúne mais de 250 criações em ouro e peças artísticas, incluindo obras de arte clássica e contemporânea, objectos religiosos, peças de mobiliário vintage, moda e acessórios, relógios preciosos e jóias. Há também objectos da vida quotidiana, notáveis ​​não só pelo valor histórico, mas também pela criatividade, importância cultural e qualidade de execução.

Entre as peças em destaque na mostra incluem-se a obra “Chasuble Angélique”, feita com ouro e prata, datada do século XIX, as ​​peças religiosas do Musée Notre-Dame de Fourvière em Lyon e a escultura de Ossip Zadkine “La Jeune Fille à la Colombe” (“Rapariga com uma pomba”) dos anos 30 do século passado. Destaque ainda para a obra da artista contemporânea Hélène Tran “Kiss me forever Julien Doré”, uma homenagem ao cantor francês cujo apelido também significa dourado.

Também em exibição está uma colecção de jóias Boucheron, peças de moda e acessórios de marcas como Schiaparelli, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent e Guerlain. Há também relógios de parede dos séculos XVIII e XIX, do Museu de l’Horlogerie de Morteau.

Entre 1 e 31 de Maio o MGM organiza uma mostra gastronómica “A Taste of France” no restaurante do hotel-casino “Aux Beaux Arts”, enquadrado no festival de vinho e gastronomia “Le French GourMay”.

O restaurante Aux Beaux Arts vai ter à disposição menus com uma selecção de marisco ou a opção do menu “Le French GourMay” com uma escolha de pratos clássicos e contemporâneos da região de Champagne. Durante o mês de Maio, o restaurante Aux Beaux Arts também apresentará uma selecção dos melhores champanhes franceses.