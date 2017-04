“Le French May”: Jazz francês em destaque em Hong Kong

O festival de artes “Le French May” traz à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, nos próximos dias 12, 13 e 14 de Maio, três espectáculos protagonizados por artistas contemporâneos da cena de jazz francesa. A “Live Jazz Series” apresenta o Geraldine Laurent Quartet, Paul Lay e o Stephane Belmondo Trio, em que concertos que dão azo à estreia dos artistas no continente asiático.

O quarteto formado for Geraldine Laurent (saxofone) apresenta ao público, a 12 de Maio, o seu mais recente álbum “At Work”. Paul Lay (piano), Donald Kontomanou (bateria) e Thomas Bramerie (contrabaixo) completam a formação musical.

No dia seguinte Paul Lay apresenta-se a solo com o espectáculo “Billie Holiday, Passionately”, um tributo à cantora de jazz norte-americana falecida em 1959. O realizador Olivier Garouste complementa o concerto com a criação de um vídeo que vai ser exibido em simultâneo.

A encerrar o ciclo “Live Jazz Trio”, o Stephane Belmondo Trio apresenta em Hong Kong um tributo a Chet Baker. As vidas dos músicos cruzaram-se, inclusive em palco, e Baker tornou-se o ídolo musical de Belmondo quando ele ainda era um jovem trompetista. Quase 30 anos volvidos desde a morte de Baker, em 1988, Stephane Belmondo presta-lhe agora uma homenagem em concerto. Em palco estará acompanhado de Jesse Van Ruller (guitarra) e Thomas Brameria (contrabaixo).