IPM organizou fórum sobre jogo responsável

O Instituto Politécnico de Macau organizou esta quinta-feira um fórum para discutir e fornecer a cidadãos, visitantes e operadores da indústria do jogo um conhecimento mais profundo sobre a promoção do jogo responsável. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o evento decorreu ontem no casino Grand Lisboa e teve início pelas três da tarde, tendo como título: “Fórum sobre Turismo Integrado e Operadores de Lazer e Responsabilidade Corporativa Social”.

O presidente do Instituto Politécnico de Macau explicou que nos últimos seis fóruns sobre responsabilidade social houve mais de 50 oradores e 1500 participantes, que assim puderam dar um contributo para o enriquecimento do sector. Lei Heong Iok expressou também o desejo que o Fórum se torne uma referencia ao nível do avanço da indústria na partilha de experiências sobre o jogo responsável.