IACM propõe-se proteger árvores de Macau

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) anunciou que vai continuar a disponibilizar as coberturas não metálicas de árvores que asseguram a estabilidade das mesmas de modo a contribuir para a optimização dos passeios públicos. A Rua Central de Toi San, a Avenida do General Castelo Branco e a Avenida do Conselheiro Borja são alguns exemplos de locais onde as árvores sofreram este tipo de intervenção. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai aplicar o mesmo tratamento às árvores situadas na Praceta do Museu de Macau, na Rua Nova à Guia e na zona de repouso da Rua Norte do Patane. O organismo pretende também proceder à instalação de fibras de vidro temperado para garantir a protecção de alguns espécimes.

