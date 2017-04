Guiné-Bissau: Mulheres querem maior envolvimento nas tomadas de decisão

As organizações representativas das mulheres guineenses entregaram ontem no Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau um memorando a apelar ao seu envolvimento na tomada de decisões e à unidade nacional.

O manifesto foi entregue ao representante adjunto do representante especial do secretário-geral da ONU no país, o italiano Marco Carmignari.

No manifesto, as mulheres guineenses exortam às “autoridades nacionais e demais atores políticos maior contenção nos discursos políticos, evitando proferir declarações susceptíveis de comprometer a coesão social, a paz, a unidade nacional”, que o povo pretende.