Governo emitiu 71 advertências sobre telemóvel nas mesas de jogo

Entre 9 de Maio do ano passado e 16 de Maio, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) fez 71 advertências verbais relativamente à utilização de telefones nas salas destinadas a apostadores VIP. Os dados foram ontem avançados pelo portal GGRAsia, com a publicação de que a maior parte das advertências foram feitas depois do início do presente ano.

A 9 de Maio do ano passado passou a ser proibida a utilização de telemóveis nas salas VIP, com o objectivo de evitar as chamadas “proxy bets”, as apostas feitas por via telefónica.