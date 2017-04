Futuro da engenharia em Macau deu o mote a encontro

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos recebeu a visita do presidente e vice-presidente da Associação de Engenharia e Construção de Macau, Tang Hon Cheong e Lei Ka Chi. O desenvolvimento do sector da engenharia, a situação dos recursos humanos e da formação profissional foram alguns dos temas debatidos entre ambas as partes. A Comissão de Desenvolvimento de Talentos encontra-se actualmente a promover estudos sobre a procura de talentos no sectores da construção e financeiro, de modo a conhecer a necessidade de mão-de-obra em ambos os sectores, as capacidades básicas necessárias e respectiva remuneração

