Figueira da Foz acolhe Festival das Artes Lusófonas

A cidade da Figueira da Foz recebe em Maio o 1.º Festival das Artes Lusófonas, que reunirá artistas portugueses e do Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e da Galiza, anunciou ontem a autarquia.

Em nota de imprensa, este município do litoral do distrito de Coimbra, Portugal, anuncia que o festival, que decorre entre 5 e 7 de Maio, é promovido em parceria com a Associação da Amizade e das Artes Galego Portuguesa (AAAGP) e envolve iniciativas ligadas à literatura, artes plásticas, fotografia e teatro, entre outras.

A abertura do festival, a 5 de Maio, inclui a inauguração de três exposições no Centro de Artes e Espectáculos (CAE): duas de artes plásticas, uma colectiva e outra individual, da autoria de Lena Poinha, e uma exposição de fotografia do moçambicano Tomas Cumbana.

O grande auditório do CAE recebe, a 6 de Maio, o espectáculo teatral “Chorus, Corpus, Mundus – Portugal no Mundo” promovido pela Unidade de Cuidados da Comunidade do Farol do Mondego, que reúne profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego e da Casa do Pessoal do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

A 7 de Maio, o festival decorre no Sítio das Artes (antigas instalações da Universidade Internacional) com uma demonstração de capoeira pelo Grupo Muzenza e o descerramento da placa de atribuição do nome de Mário Silva (pintor que morreu em Setembro de 2016) à Galeria da AAAGP.

O festival termina no mesmo local, ao final da tarde, com a apresentação da peça “Memorias dun neno labrego”, do multi-premiado actor e encenador galego Cándido Pazó, adianta o comunicado.