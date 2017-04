Economia sul-coreana cresceu 2,7 por cento entre Janeiro e Março

Nem tudo são más notícias para a Coreia do Sul. A quarta maior economia do continente asiático cresceu 2,7 por cento entre Janeiro e Março, em termos anuais homólogos, o ritmo mais rápido em quase um ano graças à recuperação das exportações, anunciou ontem o banco central sul-coreano.

A economia sul-coreana sofreu um crescimento de 2,7 por cento no período entre Janeiro e Março, acima da expansão de 2,4 por cento que foi registada no trimestre anterior e o mais elevado desde o segundo trimestre do ano passado, não obstante o boicote dos consumidores chineses devido à instalação do sistema de defesa antimíssil norte-americano, indicam dados preliminares do Banco da Coreia.

Em termos trimestrais, a economia da Coreia do Sul cresceu 0,9 por cento, depois do registo de um crescimento de 0,5 por cento nos últimos dois trimestres, um desempenho ligeiramente acima das expectativas e que se deveu sobretudo à recuperação das exportações, que representam quase metade do seu Produto Interno Bruto, indicou o banco central.

Isto apesar de desde finais de Fevereiro, a Coreia do Sul estar a ser alvo de um boicote por parte da China, o seu principal parceiro comercial, em protesto contra a instalação na península coreana do sistema de defesa antimíssil norte-americano (THAAD), depois de o governo ter assinado um acordo com o grupo Lotte, um dos maiores da Coreia do Sul, para o trespasse de terrenos para a instalação do THAAD, contestada por Pequim que considera que constitui uma ameaça ao seu território.

Dado que a China se opõe publicamente à instalação do THAAD, o número de turistas chineses a visitar a Coreia do Sul diminuiu, assim como as vendas de produtos coreanos na China, como cosméticos ou carros.

Em Março, o Banco da Coreia reviu em alta a sua previsão de crescimento económico para 2,8 por cento este ano.