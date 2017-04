O presidente da Ordem dos Advogados, Jorge Neto Valente, realçou ontem as consequências negativas do julgamento do ex-Procurador, Ho Chio Meng. Porém antes de ser dispensado do Tribunal de Última Instância, o presidente do colectivo de juízes, Sam Hou Fai, disse-lhe que não estava a ser ouvido para fazer comentários, mas antes falar de factos.

João Santos Filipe

O advogado Jorge Neto Valente foi ontem ouvido como testemunha abonatória de Ho Chio Meng e perante o colectivo de juízes e os magistrados do Ministério Público destacou as consequências negativas deste caso. Contudo, o presidente da Associação de Advogados de Macau foi recordado por Sam Hou Fai que estava no Tribunal de Última Instância para falar de factos e não para fazer comentários.

“Eu não conheço o processo e sabendo que há concurso de crimes não posso ficar demasiado espantado [com a quantidade de crimes]. Mas fico triste pela mensagem que este número passa”, respondeu Jorge Neto Valente, quando questionado pela advogada de defesa Oriana Inácio Pun.

“Como é que é possível praticar tantos crimes sem nunca isso ter sido detectado por ninguém? A mensagem é má para o acusado mas também para o sistema”, defendeu. “Mas é mau que se diga lá fora que antes de começar o réu já está condenado. Mas é isto que acontece”, completou.

Os comentários levaram quase no fim do depoimento o presidente do colectivo de juízes a dizer a Jorge Neto Valente que estava no Tribunal para falar de factos.

Sobre as relações institucionais entre a Associação dos Advogados e a Procuradoria, Neto Valente admitiu que os dois nem sempre estiveram de acordo em alguns assuntos, mas que Ho Chio Meng foi sempre correcto: “Não temos de ter ideias coincidentes. Mas nesse relacionamento que manteve como Procurador com a Associação dos Advogados ele sempre foi muito correcto. Por exemplo, quando foi preciso mudar a sala dos advogados ele foi muito correcto e deu instruções para que tudo corresse sem problemas”, revelou.

Aspirações políticas

Neto Valente contou igualmente que foi nos contactos que manteve com a República Popular da China que ficou a saber das aspirações de Ho Chio Meng, um homem que era, disse, muito admirado pelo Poder Central: “Nunca tive indicações que ele não defendesse os interesses da RAEM. Pelos conhecimentos e contactos que tenho no Interior do país apercebi-me que ele tinha aspirações políticas”, revelou. “Ho Chio Meng era referido com apreço e era tido em alta consideração. No Interior da China nunca ouvi falar mal dele. Cá em Macau também era uma pessoa respeitada”, complementou.

O presidente da Associação dos Advogados explicou ainda que é comum haver contactos informais entre as autoridades de Macau e as outras jurisdições. Nos casos apresentados mencionou a República Popular da China e o Camboja: “Há pouco tempo foi encontrado na China um dos indivíduos que me raptou em 2001. E claro que neste caso houve contactos discretos entre Macau e o Interior da China”, fez saber.

Segundo o advogado é também comum as autoridades utilizarem redes de informantes e outros meios menos conhecidos do público para fins que exigem confidencialidade. Neto Valente falou mesmo de um fundo supervisionado directamente pelo Chefe do Executivo para estes casos.

Questionado sobre a utilização dos recursos da RAEM para alcançar fins pessoais, Jorge Neto Valente frisou não conhecer o caso em concreto, mas disse que o cenário “não é razoável”.

O julgamento prossegue a 11 de Maio com o início das alegações finais, que se prologarão até ao dia seguinte. Ho Chio Meng é acusado da prática de 1536 crimes.

Deputado Leonel Alves não recebeu autorização para ser ouvido

O deputado e membro do Conselho do Executivo, Leonel Alves, tinha sido arrolado como testemunha abonatória do antigo responsável máximo pelo Ministério Público do território mas foi impedido de ser ouvido porque não recebeu autorização a tempo do presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng. Antes do julgamento Sam Hou Fai sublinhou que a defesa devia ter pedido mais cedo para que a autorização tivesse chegado a tempo.

Apesar de Leonel Alves não ser ouvido em Tribunal, a defesa vai enviar perguntas ao deputado para que testemunhe por escrito, tal como está previsto na Lei.