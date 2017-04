Declarações que Ng Lap Seng prestou ao FBI rejeitadas pelo Tribunal

Ng Lap Seng conseguiu uma pequena vitória no processo pelo qual responde por corrupção e suborno a um antigo elemento da ONU, com as declarações que o magnata prestou ao FBI a serem consideradas inadmissíveis em tribunal. O empresário de Macau foi formalmente acusado em Outubro de 2015 mas o julgamento só terá início no próximo mês.

As declarações prestadas por Ng Lap Seng perante o Federal Bureau of Investigation (FBI) após a sua detenção, em 2015, foram rejeitadas pelo tribunal de Manhattan onde o magnata vai ser julgado. A decisão foi tomada pelo juíz Vernon S. Broderick que considerou, na quarta-feira, que o inquérito realizado ao empresário do território não poderia ter sido feito depois de Ng ter requisitado um advogado, noticiou o South China Morning Post.

De acordo com uma transcrição do interrogatório conduzido pelo FBI apresentada em tribunal, Ng referiu a intenção de promover o plano para a construção de um centro de convenções da ONU em Macau como a principal razão para as suas visitas à sede das Nações Unidas. No âmbito do interrogatório conduzido pelo Federal Bureau of Investigation, o empresário explicou que tinha por objectivo “construir este centro de exibições, o maior do mundo.”

O South China Morning Post noticia que a defesa do magnata do território se tem munido do argumento da acusação ser politicamente motivada. Os advogados de defesa de Ng Lap Seng defendem que a motivação por detrás de todo o processo remonta às pretensões dos Estados Unidos da América (EUA) impedirem a construção do referido centro em território chinês, de modo a minarem a influência exercida por aquele país sobre nações em desenvolvimento.

Ainda na sessão de quarta-feira, Vernon S. Broderick rejeitou o pedido de Ng Lap Seng de arquivar o processo e ordenou ao Ministério Público a identificação dos alegados co-conspiradores do magnata, bem como da apresentação de provas dos alegados pagamentos de suborno. A procuradoria norte-americana deve apresentar os dados solicitados até meados do próximo mês, menos de duas semanas antes do início do julgamento, agendado para 30 de Maio.

Recorde-se que Ng Lap Seng foi formalmente acusado de conspiração, branqueamento de capitais e suborno em Outubro de 2015 e em Novembro do ano passado foi acrescentada a acusação de violação do U.S. Foreign Corrupt Practices Act , diploma que regula a prática de crimes de corrupção fora das fronteiras dos Estados Unidos da América.

Em causa está o pagamento de alegados subornos a John Ashe, antigo diplomata da Antígua e Barbuda e ex-presidente da Assembleia Geral da ONU. O suposto pagamento, no valor de meio milhão de dólares, tinha por grande objectivo facilitar a construção do referido centro de conferências. Entretanto, Ashe faleceu enquanto aguardava julgamento. Por seu turno, Ng encontra-se a aguardar julgamento em prisão domiciliária num luxuoso apartamento em Manhattan, depois de ter pago uma caução de 50 milhões de dólares.

No final do mês passado soube-se que a advogada de Jeff Yin, braço-direito de Ng Lap Seng e acusado de corrupção no mesmo caso, recebeu do Ministério Público norte-americano uma proposta de acordo de admissão de culpa do qual ainda não se conhece resposta.

CVN