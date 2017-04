Croácia: Zdravko Mamic diz-se inocente

Zdravko Mamic, ex-presidente do Dínamo Zagreb, clube onde actua o futebolista português Paulo Machado, acusado de desfalques milionários com a transferência de jogadores, como Luka Modric e Mateo Kovacic, insistiu ontem na sua inocência no início do seu julgamento, em Zagreb.

Para além de Zdravko Mamic, tido como o homem forte do futebol croata, o processo inclui ainda o seu irmão Zoran Mamic, ex-treinador da equipa, o ex-presidente da Federação de Futebol da Croácia (FFC), Damir Vrbanovic, e um funcionário do Ministério das Finanças.

Entre outros crimes, o Ministério Público aponta irregularidades na transferência de jogadores, envolvendo movimentos de dinheiros para paraísos fiscais, nomeadamente com as saídas do Dínamo de Modric para o Tottenham, em 2008, e de Kovacic para o Inter Milão, em 2013.