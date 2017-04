Circuito mundial de voleibol volta a assentar arraiais em Macau

Macau vai voltar a receber este ano o Grande Prémio Mundial de Voleibol da FIVB. A segunda jornada da competição decorre no território entre 14 e 16 de Julho, com a competição a decorrer no Fórum de Macau.

Em Julho, o território volta a ser um dos palcos do Grande Prémio Mundial de Voleibol da FIVB, uma das maiores competições mundiais de voleibol feminino. Na segunda jornada da prova, que decorre entre 14 e 16 de Julho, estarão presentes as selecções da República Popular da China, de Itália, da Turquia e dos Estados Unidos da América (EUA). As quatro formações vão tentar garantir um lugar na ronda final da competição, que se disputa na cidade chinesa de Nanjing entre 2 e 6 de Agosto.

Como tem sido habitual desde 2009, a concessionária de jogo Galaxy Entertainment Group voltou, este ano, a patrocinar o evento com 4 milhões de patacas, mantendo-se como o principal patrocinador da edição deste ano da competição. Na cerimónia de assinatura do contrato de patrocínio, o director de operações do Galaxy, Philip Cheng, sublinhou a visibilidade crescente da competição: “Nós sabemos que o aumento das vendas dos bilhetes deste evento de classe mundial tem ajudado à promoção do turismo desportivo em Macau, assim como à construção da reputação internacional da cidade.”

Por sua vez, o presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, ressalvou que o certame tem já uma forte tradição no território: “O evento tornou-se uma das marcas desportivas importantes de Macau, fruto da dedicação da Comissão Organizadora ao longo dos anos.” O dirigente mostrou-se confiante na qualidade das equipas em competição em Macau e acredita que “irão certamente exibir as suas melhores técnicas para os espectadores, proporcionando-lhes um evento emocionante.”

A realização do evento em Macau é da responsabilidade do Instituto do Desporto e da Associação Geral de Voleibol de Macau, China e é organizada sob a égide da Federação Internacional de Voleibol. Os bilhetes para os três dias da competição já estão disponíveis e podem ser adquiridos ingressos diários (que dão acesso a dois jogos) ou um passe para os três dias (com acesso aos seis jogos) em qualquer uma das lojas “Circle K” até 13 de Julho. Nos dias dos jogos, os bilhetes podem ser adquiridos no Fórum de Macau.

Philip Cheng anunciou ainda a oitava edição da competição “My Favorite Galaxy Star Player” (A Minha Jogadora Estrela Galaxy Favorita), no âmbito da qual os espectadores poderão votar em quem consideram ser as melhores jogadoras. A pré-selecção de oito atletas é feita por membros da Associação dos Jornalistas de Desporto de Macau e pela Associação de Jornalista de Desporto de Hong Kong.

Macau tornou-se uma das cidades anfitriãs da competição em 1994, um ano após a criação do Grande Prémio de Voleibol. Desde então albergou já duas das grandes finais, em 2001 e 2011.

CVN