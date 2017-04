Carreira 37 com novo local de partida

A partir de amanhã o autocarro 37 vai iniciar o seu percurso numa nova paragem, denominada de “Chun Su Mei/Terminal” e localizada na Rua do Delegado, Taipa. O restante trajecto sofrerá alterações que incluem um percurso circular na Taipa que é, doravante, ampliado até ao Parque Central da Taipa, ao Estádio da Taipa e à Rua do Regedor. Contudo, enquanto estiverem a decorrer as obras na Avenida Kwong Tung, o trânsito continuará a ser processado pela Avenida Dr. Sun Yat Sen, adianta a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego em comunicado.

