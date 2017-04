Wong Sio Chak recusa tomar posição sobre acusações a Albano Martins

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, recusou tomar uma posição sobre o caso de Albano Martins, presidente da ANIMA, que é acusado de ter infringido a Lei de Protecção de Dados Pessoais. O caso que envolve o presidente da associação vai ser entregue ao Ministério Público, depois de Albano Martins ter partilhado nas redes sociais um vídeo em que um agente da Polícia Judiciária agride violentamente um cão.

+Wong Sio Chak recusou, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, afirmar que a partilha do vídeo é legal, porque, explicou, o caso está nas mãos do Ministério Público, a quem cabe fazer esse juízo.

O secretário revelou também que já recebeu o relatório sobre o incidente com o agente da PJ e que, neste momento, as autoridades estão a analisar se as investigações foram feitas de acordo com as exigências legais. Caso tudo esteja legal, disse Wong, o agente vai ser alvo de uma penalização. A decisão sobre o caso vai ser publicada no portal do Gabinete do Secretário para a Segurança, prometeu.