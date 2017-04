Vendas online na China subiram 32,1 por cento entre Janeiro e Março

As vendas ‘online’ na República Popular da China, o maior mercado mundial em comércio electrónico, aumentaram 32,1 por cento no primeiro trimestre de 2017, face ao mesmo período do ano passado, para 1,4 biliões de yuan.

Segundo dados divulgados pelo ministério do Comércio chinês, o aumento supera em três vezes a subida conjunta das vendas no sector do retalho, ilustrando a importância do comércio electrónico no país asiático.

O aumento das vendas pela Internet foi mais acelerado no sector de entrega de comida ao domicílio – cresceu 163 por cento – e no de marcação de viagens – subiu 64 por cento.

Em simultâneo, os gigantes locais do comércio electrónico Alibaba e Jingdong estão a tentar diversificar os seus negócios, com a abertura de lojas físicas, avançou o ministério do Comércio.

No início do mês, o Jingdong anunciou a construção de 150 aeroportos para ‘drones’, ao longo dos próximos três anos, visando a entrega de encomendas em zonas montanhosas e de difícil acesso no interior do país.