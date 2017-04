O peso da guerra: Jovens sírios transportam os caixões das vítimas dos bombardeamentos que atingiram os autocarros que evacuavam residentes das cidade de Kefraya e de al-Fouaa. As cerimónias fúnebres dos que morreram decorreram no bairro de Sayeda Zeinab, nos arredores de Damasco. De acordo as notícias avançadas por várias agências internacionais, os ataques mataram 126 pessoas. Entre as vítimas estão 68 crianças. EPA/YOUSSEF BADAWI

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...