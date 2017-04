Sete carreiras de autocarro com alterações a partir de sábado 

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) alerta os utilizadores dos transportes públicos para alterações no trajecto de seis carreiras de autocarros que irão passar a fazer escala no terminal das Portas do Cerco. Em causa estão as linhas 3 A, 10, 10B, 10X, 18 e 27. A partir do próximo sábado, as seis carreiras irão contar com uma nova paragem.

A carreira 27, em direcção à Ilha Verde, irá incluir no percurso a paragem “Praça das Portas do Cerco”, situada no lado leste da praça. A mesma carreira mas em direcção à Areia Preta e a carreira 18 irão passar a fazer escala na actual paragem do 3A que, por sua vez, passará a fazer escala na outra paragem da mesma via, onde actualmente para o autocarro 10B.

A partir de sábado também a carreira 59 passará a circular com sentido duplo, com partida na “Praça das Portas do Cerco” e fazendo escala nas paragens “Parque de Materiais e Oficina do Metro Ligeiro – 1”, “Estrada Flor de Lótus/Rotunda Flor de Lótus – 1”, “Estrada Seak Pai Van”, “Edifício On Son” e “Parque Industrial da Concórdia”. No regresso, o autocarro faz escala nas paragens “Estrada Flor de Lotus/Rotunda Flor de Lotus – 2”, “Parque de Materiais de Oficina do Metro Ligeira – 2”, regressando ao terminal das Portas do Cerco. A frequência das partidas oscilará entre os 8 e os 20 minutos.