Serviços de Saúde desaconselham consumo de fármaco

O alerta chega da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Os Serviços de Saúde da antiga colónia britânica pedem aos residentes da RAEHK para não consumirem um produto farmacêutico de fabrico chinês – e, como tal, sem designação nem em português, nem em inglês – pelo facto do fármaco em questão conter sildenafil, bem como o alcalóide conhecido por aconite.

Apesar de nem a importação, nem a venda do produto em causa terem recebido luz verde das autoridades do território, a Direcção dos Serviços de Saúde decidiu reproduzir o alerta do Departamento de Saúde da vizinha Região Administrativa Especial, por temer que algum residente do território tenha adquirido o fármaco em causa durante uma deslocação a Hong Kong.

Num comunicado enviado às redacções, a Direcção dos Serviços de Saúde lembra que o uso incorrecto de aconite pode causar sintomas de intoxicação, paralisia dos lábios, náuseas, tonturas, diarreia e dificuldades respiratórias, entre outros. Já o sildenafil é usado para tratamento da disfunção eréctil, mas entre os efeitos secundários da substância encontram-se sintomas muito similares. Se utilizado de forma incorrecta, o sildenafil pode provocar tensão arterial baixa, dor de cabeça, vómitos, tonturas e perturbações da visão.