Rui Cunha mantém-se à disposição da SJM Holdings, mas para outras funções

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Rui Cunha deixou o conselho de administração da SJM Holdings, mas permanece disponível para assumir outras funções junto da empresa. “Caberá à SJM Holdings, em devido tempo, dar conhecimento de que posição”, disse ontem ao PONTO FINAL o advogado Rui Cunha, que mantém as actuais funções como director e secretário-geral da SJM S.A., a sociedade anónima de Macau constituída pelo advogado e o magnata Stanley Ho, e que é a titular e concessionária da licença de jogo: “Continuo integralmente nas funções em que estou. Deixo o lugar de administrador dessa sociedade em Hong Kong – a SJM Holdings – criada como sendo mãe para efeitos de listagem na bolsa de Hong Kong, deixo o cargo de administrador que, em Hong Kong tem outras responsabilidades e exigências que eu sentia que 10 anos depois de ter dado o meu contributo era chegado o tempo de eu reformular e permitir que tivesse outro tipo de colaboração”, explicou.

O advogado sublinhou que “continua tudo na mesma”, no sentido em que permanece à disposição da sociedade que ajudou a construir com Stanley Ho: “Há 36 anos que trabalho para o grupo e com o doutor Stanley durante 29 anos fizemos o que a STDM foi e representou para Macau e continuamos a trabalhar quando foi criado a SJM e vou continuar enquanto forças tiver”, disse.

Rui Cunha considera esta alteração de funções “uma evolução natural”. Daisy Ho, filha de Stanley Ho, irá ocupar a vaga: “Certamente que ficará em boas mãos e eu continuarei a dar à SJM Holdings outro tipo de colaboração que depois será definido com eles”, rematou o também fundador e presidente da Fundação Rui Cunha, organismo que ontem assinalou cinco anos de existência.