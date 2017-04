Recém-nascido encontrado no caixote do lixo

Um recém-nascido foi encontrado ao final da madrugada de ontem num caixote do lixo, no cruzamento entre a Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado e a Travessa 1.o de Maio.

Às 4h46 minutos da manhã, o Corpo de Polícia de Segurança Pública foi notificado para a ocorrência pela empresa responsável pela recolha dos detritos urbanos. A CSR – Companhia de Sistemas de Resíduos, Limitada avisou a PSP que tinha encontrado uma mochila de cor azul com um recém-nascido do sexo masculino dentro. O bebé, que estava embrulhado numa toalha, ainda tinha o cordão umbilical agarrado ao corpo, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A Polícia de Segurança Pública, por sua vez, notificou o Corpo de Bombeiros, que transportou o recém-nascido para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde a criança foi submetida a exame. O menino não corre risco de vida e foi enviado para a ala pediátrica do Hospital, onde se encontra sob observação. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.