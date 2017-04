Observatório da Torre de Xangai começou ontem a receber turistas

O observatório da Torre de Xangai, o mais alto do mundo, abriu ontem oficialmente as portas aos visitantes, equipado com elevadores que permitem subir 546 metros em menos de um minuto.

No 118.º andar do chamado “Top of Shanghai”, os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. O observatório tem mil metros quadrados e a entrada custa 180 yuan.

Inaugurado em 2015, o edifício está equipado com três elevadores, que atingem o topo num minuto.

Com 632 metros e 137 andares, a Torre de Xangai é o edifício mais alto da China e o segundo mais alto do mundo, superado apenas pelo Burj Khalifa, do Dubai, que tem 828 metros.