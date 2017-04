A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos lançou ontem um novo barómetro que indica a qualidade do ar em tempo real e informa os cidadãos sobre as condições para a prática de actividades ao ar livre.

A escala do índice é composta por três níveis: adequado, não aconselhável e não-adequado, com as respectivas cores de verde, amarelo e vermelho. As informações vão ser igualmente exibidas nos placards digitais de algumas das principais ruas da cidade.