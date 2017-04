Naipe de violoncelos da Orquestra de Macau actua no Centro de Ciência de Macau

No próximo dia 6 de Maio, os violoncelistas da Orquestra de Macau vão estar no centro de todas as atenções, no âmbito de um concerto que o organismo dirigido por Lu Jia vai promover no Centro de Ciência de Macau. Em “Dançando com os Violoncelos”, participam sete músicos liderados por Vincent Lujia, chefe de naipe, que vão interpretar obras de vários compositores aclamados internacionalmente.

A selecção das obras foi feita pela Orquestra de Macau tendo em vista um concerto exclusivo para violoncelos. Entre as composições que integram o programa do concerto incluem-se, entre outras, o “Concerto em Sol menor” de Vivaldi, “The Entertainer” de Scott Jopli, “Sevilla” de Albeniz e “Tonight”, de “Amor Sem Barreiras”, de Bernstein.

A composição de Scott Joplin – “uma música de jazz” – é conhecida como o tema principal do filme dos anos 1970 “A Golpada” (“The Sting”, no original), enquanto “Tonight” é uma das canções do musical “West Side Story”, explica o Instituto Cultural em comunicado.

O organismo escreve ainda que, “dentro da família das cordas, há quem considere que o som do violoncelo é o mais próximo da voz humana, havendo ainda quem defenda que o som deste instrumento é estável como a voz de um pai, pois a extensão vocal e timbre da voz humana é muito parecida com a do violoncelo. Além disso, comparativamente com os tons mais altos do violino, o violoncelo tem um som mais baixo e é um instrumento não substituível numa orquestra.”

O concerto integra-se no ciclo “Música para todos”, promovido pelo Instituto Cultural. O espectáculo está agendado para as 16h, tem entrada livre e os interessados devem entrar em contacto com a Orquestra de Macau para reserva dos bilhetes.