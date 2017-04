mART Magazine despede-se dos seus leitores

Um ano e meio depois de se terem aventurado na criação da mART Magazine – uma plataforma electrónica de divulgação de conteúdos culturais – as jornalistas Luciana Leitão e Sofia Jesus colocaram na passada terça-feira um ponto final no projecto que criaram em conjunto com o web designer Sérgio Rola. Na última mensagem que deixaram ao seus leitores, as jornalistas referem a “falta de sustentabilidade” da publicação e a “força poderosa e intangível do mercado” como factores para o fim da revista de cultura online.

Na mensagem que pode ser lida na plataforma electrónica, Luciana Leitão salienta que “apesar de isto ser Ásia, ainda existe uma falta de sensibilidade para o mundo online. Nós não somos reconhecidas como um media oficial, sendo deixadas de fora dos eventos de agenda regulares.” Sofia Jesus admite que o projecto de uma “revista online independente sediada em Macau e exclusivamente dedicada às artes e cultura não é sustentável nas actuais circunstâncias.”

Com mais de um ano de actividade, a mART alcançou metas como “ser considerada pelos leitores como um media de confiança e criar parcerias com alguns dos mais projectos culturais da cidade”, nas palavras de Luciana Leitão. Contudo, a co-fundadora da revista admite que “ter leitores por vezes não é suficiente”.

As criadoras do projecto deixam a porta aberta à possibilidade de este adeus não ser definitivo. Luciana Leitão espera “sem muita certeza” que o fim agora anunciado possa ser um “até já” e Sofia Jesus mostra-se confiante de que “isto não é o fim de nada, apenas uma pausa”.

A mART Magazine surge perante o público em Fevereiro de 2016 com o objectivo de “promover as trocas culturais entre duas cidades distantes – Macau e Lisboa”. A publicação propunha-se publicar duas notícias diariamente e umas das suas “Picks” (Escolhas), uma história por semana e ainda uma newsletter. A revista tornou-se uma agenda cultura de Macau e Lisboa e também uma galeria de arte online ao convidar trimestralmente artistas a “exporem” as suas obras no espaço “Showcase”.