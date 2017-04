Macau termina Taça Challenge no último lugar

A selecção de Macau terminou a participação na Taça Challenge da Ásia em hóquei no gelo no quarto e último lugar do segundo escalão. O torneio decorreu no Kuwait, entre 22 e 25 Abril, e a formação do território sofreu três derrotas em igual número de partidas disputadas.

No primeiro encontro os comandados de Chan Kwan Fai foram derrotados por 8-0 pela equipa da casa. Este foi um desafio em que na primeira parte Macau concedeu três golos, na segunda dois e mais três no último período do encontro.

Na segunda partida, Macau perdeu por 2-1 frente à formação de Omã. A equipa local esteve a perder por 1-0 e 2-0, tendo na última parte reduzido para 2-1, com um golo apontado por Lei Keng Fong.

Finalmente na última partida, realizada a 25 de Abril, a equipa local perdeu por 7-3 frente à Índia. No primeiro período o desafio ainda esteve equilibrado e Macau esteve a vencer por 1-0, com golo de Ho Chan Nin, assistido por Mok Koi Tou, e por 2-1, com Chan Ka Lok a marcar, na sequência de um passe de Cheng Sao Chong.

Depois os jogadores indianos fizeram o 3-2, com Macau a conseguir igualar através de Shinoda Katsuyoshi, após assistência novamente de Cheng Sao Chong. Contudo a partir da segunda período de jogo, a selecção de Macau foi sofrendo golos consecutivamente até ao resultado final.

O vencedor do torneio acabou por ser a equipa da casa, seguida pela Índia, no segundo lugar, e pela selecção de Omã. O melhor jogador de Macau ao longo da competição foi Cheng Sao Chong com dois pontos, decorrentes de duas assistências. O atleta foi o 18.º melhor atleta do torneio, longe de Ahmad Al Ajmi, do Kuwait, que foi o jogador com mais pontos, 17 no total. Al Ajmi marcou 11 golos e foi responsável por 6 assistências.