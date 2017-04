Macau leva cinema ao IndieLisboa e patrocina alguns dos prémios do festival

Há cinco filmes de realizadores locais na programação do IndieLisboa. A realizadora Tracy Choi vai estar presente em Portugal para a estreia europeia da sua primeira longa-metragem “Sisterhood”, agendada para 8 de Maio, em Lisboa. O Turismo de Macau em Portugal patrocina três prémios da Competição Internacional de Curtas Metragens do festival. A banda Turtle Giant deverá actuar na noite de 4 de Maio, na Casa Independente.

Cláudia Aranda

Tracy Choi vai estar presente em Portugal para a estreia no IndieLisboa de “Sisterhood”, dia 8 de Maio, às 16h15, no Cinema São Jorge, em Lisboa, confirmou a realizadora ontem ao PONTO FINAL. A projecção da película constitui a estreia europeia da primeira longa-metragem da realizadora de Macau, que teve a sua “première” mundial na primeira edição do Festival de Cinema Internacional de Macau, em Dezembro de 2016, onde conquistou o prémio do público.

Macau tem uma presença destacada na 14.ª edição do Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa (IndieLisboa), que se realiza na capital portuguesa entre 3 e 14 de Maio.

O Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal, vai patrocinar três prémios da Competição Internacional de Curtas Metragens da do IndieLisboa. Os “Prémios Turismo de Macau” vão distinguir a Melhor Animação, Melhor Ficção e Melhor Documentário, valendo cada um 500 euros.

Esta é a primeira vez que o Turismo de Macau em Portugal se associa a um evento cinematográfico como o IndieLisboa. Rodolfo Faustino, coordenador do Turismo de Macau em Portugal disse ao PONTO FINAL que esta é uma forma de promover o território pela via do cinema: “Hoje, em Macau, estão a dar-se passos seguros e interessantes nesta área do cinema, estão a aparecer novos realizadores, espaços que foram recuperados para este efeito e há o Festival de Cinema Internacional de Macau. (…). Achámos por bem envolvermo-nos. Sendo um dos festivais internacionais mais conhecidos, que já vai na sua 14ª edição, entendemos que seria oportuno divulgarmos Macau. É uma forma muito ligeira, de aparecermos, de darmos a conhecer a potencialidade de Macau, na área do cinema, mas fazendo a ponte para a cultura, o turismo”, afirmou o responsável pelo turismo em Portugal.

O IndieLisboa inclui na sua programação de 2017 um segmento especial dedicado ao cinema do território – “Histórias de Macau” – integrado na secção não competitiva do festival “Sessões Especiais”. No dia dia 5 de Maio, às 19h30, no pequeno auditório da Culturgest vão ser exibidas quatro curta-metragens: “Cake”, de Tou Kin Hong, Macau, 2011, com 16 minutos; “The Roar of a Mother Bear”, de Doug Kin-Tak Chan, de 2015, 41minutos; “Crash”, de Hong Heng Fai, 2016, com 22 minutos; vencedor do Prémio do Júri na categoria de curtas-metragens do Macau Indies, em 2016; e “O Cravo”, de António Faria, ficção realizada em 2017, com 7 minutos. Esta mostra de curtas de Macau vai ser antecedida por um cocktail oferecido pelo Turismo de Macau em Portugal.

A cereja no topo do bolo desta programação de luxo dedicada a Macau no maior evento português dedicado ao cinema e música independente e experimentalista, vai ser a actuação da banda indie de Macau, Turtle Giant, a 4 de Maio, na Casa Independente, no Largo do Intendente em Lisboa.