Já arrancaram os preparativos para a Festa de Na Tcha

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, reuniu-se na terça-feira com a Associação do Templo de Na Tcha para se inteirar da organização das festividades associadas ao templo, que se celebram anualmente no décimo oitavo dia do quinto mês lunar. No encontro, os dirigentes da associação disseram que as celebrações deste ano incluem actividades como a tradicional cerimónia de benção das divindades, ópera religiosa e um desfile. Os responsáveis pelo espaço de culto tencionam ainda erguer uma estátua de Na Tcha ao lado do templo, bem como aumentar as peças expostas. As crenças e os costumes dedicados a Na Tcha são património imaterial nacional da China desde 2014.

