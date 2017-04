Investigação ao edifício Sin Fong Garden aguarda por entidade pericial

A investigação ao caso do edifício Sin Fong Garden está neste momento a aguardar pela indicação de uma “entidade pericial adequada” para executar as análises no local. A explicação sobre o andamento da investigação foi avançada ontem pelo Ministério Público, em comunicado. A entidade pericial tem de ser escolhida pelo chamado grupo de perícia, que é constituído por três peritos, em representação do tribunal, réus e autor do processo jurídico, neste caso a Região Administrativa Especial de Macau. O Governo avançou com um processo em tribunal em Outubro de 2015, numa tentativa de recuperar o montante de 12,8 milhões de patacas, gastos com o objectivo de minimizar do problema. A opção foi tomada depois de uma negociação de três anos na qual não foi possível chegar a um acordo. O Tribunal vai agora ter de decidir de quem é a responsabilidade dos pilares danificados no edifício, que fizeram com que este tivesse de ser evacuado em Outubro de 2012.

