Até ao dia 12 de Maio, a Ermida de Nossa Senhora da Penha e a Residência Episcopal vão ser alvo de obras de manutenção, sendo que os trabalhos estendem-se ao muro vazado pertencente à propriedade. As reparações são da responsabilidade do Instituto Cultural, que sublinhou, em comunicado, que a ermida, situada no topo da Colina da Penha, se mantém aberta ao público durante a intervenção.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...