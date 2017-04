Governo preparado para a inauguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, anunciou que a “Inspecção Fronteiriça Integral” no canal Zhuhai-Macau da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau entrará em funcionamento aquando da inauguração oficial da travessia, no final deste ano. Após ter consultado o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Wong Sio Chak mostra-se confiante no modelo proposta para o processamento dos procedimentos alfandegários e encontra-se apenas a aguardar uma deslocação dos responsáveis dos serviços de imigração do Departamento de Segurança da China a Macau, a acontecer no próximo mês, para uma última abordagem. Os detalhes técnicos foram ultimados com a presença de uma delegação que incluía representantes quer do governo central, quer do vizinho município de Pequim. O modelo proposto irá permitir aos residentes de Hong Kong e de Macau a entrada e saída na República Popular da China apenas com o Salvo Conduto e os que se dirigem a Macau necessitam apenas do Bilhete de Identidade

