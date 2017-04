Governo garante ajudar pescadores durante o período de defeso

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) ouviram as preocupações dos profissionais da indústria pesqueira do território e propõem-se facilitar a adaptação dos pescadores ao aumento do período de defesa da pesca no Mar do Sul da China.

Este ano, recorde-se, a moratória arranca na próxima segunda-feira e termina a 16 Agosto, prolongando-se o período de defeso por mais um mês face aos anos anteriores.

Em resposta a uma interpelação escrita endereçada ao Governo pela deputada Kwan Tsui Hang, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água garantiu que vai continuar a promover os programas de formação dirigidos aos pescadores durante este período, bem como apoiar os pescadores com mais idade a enveredarem por outra profissão.

Até ao momento, o Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca aprovou 187 candidaturas, sendo que os empréstimos sem juros concedidos a pescadores atingiram os 62 milhões de patacas.