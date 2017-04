Futsal: Sporting no Cazaquistão para atacar título inédito

Actual campeão português em título, o Sporting está no Cazaquistão para tentar um feito inédito: a conquista da UEFA Futsal Cup. A formação leonina defronta amanhã, nas meias-finais da prova, o actual campeão em título, os russos do Ugra.

A formação de futsal do Sporting Clube de Portugal chega à fase final da UEFA Futsal Cup, em Almaty, no Cazaquistão, em busca do grande troféu que lhe falta no ‘currículo’, o de campeão europeu de clubes. A formação de Alvalade, que tem dominado a modalidade em Portugal, já foi finalista vencido da competição.

Os ‘leões’, que conquistaram a última edição da liga portuguesa, à frente do rival Benfica, têm perseguido desde há alguns anos a conquista da principal competição europeia de clubes, e em 2011, também em Almaty, chegaram mesmo à final, mas acabaram derrotados pelos italianos do Montesilvano (5-2).

Em 15 edições, desde 2001/02, o Sporting esteve uma vez na final e em três foi semifinalista, uma das quais em Lisboa, em 2015, quando viria a vencer o jogo de atribuição do terceiro lugar, batendo o Dínamo de Moscovo por 8-3.

Em Almaty, a segunda maior cidade do Cazaquistão, e que tem como referência no futsal o Kairat, clube bicampeão na UEFA Futsal Cup em 2013 e 2015, a equipa ‘leonina’ encontrará as melhores equipas europeias de futsal dos últimos anos.

Desde logo o campeão europeu em título, o Ugra, treinado pelo brasileiro Kaká, que tem em Éder Lima a sua maior ‘estrela’, e que defrontará o Sporting amanhã (às 20 horas, horário de Macau) com ambos à procura de um lugar na final de domingo.

A equipa russa conquistou o seu primeiro e único título na UEFA Futsal Cup na última edição da prova, ao vencer os espanhóis do Inter FS (4-3), depois de nas meias-finais terem afastado o Benfica, no desempate por grandes penalidades.

Outro candidato ao triunfo esta época é o Inter, do internacional português Ricardinho, formação três vezes campeã, que tem, em função de patrocínios, alterado a sua designação e que já competiu sob o nome de Boomerang Interviú ou Movistar.

Nas meias-finais desta competição, os espanhóis defrontarão os cazaques anfitriões do Kairat, outro dos ‘pesos pesados’ do futsal europeu e que pode ter a seu favor o factor casa.