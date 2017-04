Fundação Macau premeia o talento do território

A Fundação Macau anunciou a abertura das candidaturas dos “Prémios para Talentos de Macau 2017” nas duas vertentes de “Prémio de Realização” e “Prémio de Equipa”. Os galardões destinam-se aos residentes de Macau com distinções em competições ou actividades de nível nacional ou internacional ou com trabalhos distinguidos em determinadas áreas profissionais.

O número de vagas é decidido pela fundação consoante o número de participações. O prémio monetário varia entre as três mil e as 60 mil patacas, dependendo do alcance da competição e classificação do concorrente.