Filipinas: AI quer que líderes de ASEAN tomem posição contra campanha anti-drogas

As Filipinas acolhem esta semana uma cimeira de líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático e a Amnistia Internacional considera que esta é a ocasião ideal para que a comunidade internacional se manifeste contra a campanha anti-drogas conduzida por Manila. A organização quer que os líderes da ASEAN condenem as opções de Duterte.

A Amnistia Internacional (AI) pediu aos líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) para tomarem uma posição contra a sangrenta ‘guerra’ anti-droga impulsionada pelo Executivo das Filipinas, onde decorre, esta semana, uma cimeira regional.

Para o organismo, os líderes do bloco, composto por dez nações, devem considerar se as mortes constituem uma grave violação da Carta da ASEAN, particularmente do compromisso de defesa dos direitos humanos.

A organização não-governamental (ONG) indicou que cerca de nove mil pessoas foram mortas, pela polícia ou pessoas armadas, desde Julho, no âmbito da campanha do Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, contra o tráfico de droga nas Filipinas: “À medida que o número de mortos aumenta, também aumentam as provas relativas ao papel das autoridades filipinas no derramamento de sangue”, disse Champa Patel, director da Amnistia Internacional para o Sudeste Asiático e Pacífico.

Patel considerou “um escândalo” que a cimeira da ASEAN decorra nas Filipinas e devia levar o Governo a realizar de imediato “uma investigação independente e eficaz” às mortes extrajudiciais.

Numa carta aberta ao ministro da Justiça filipino, Vitaliano Aguirre II, a organização de defesa dos direitos-humanos pediu às autoridades para realizarem uma investigação imediata e imparcial a todas as mortes relacionadas com o tráfico de droga, e processarem os suspeitos, independentemente do cargo que ocupem.

O porta-voz presidencial filipino Ernesto Abella disse que “os alegados homicídios extrajudiciais não são apoiados nem aprovados pelo Estado”. As operações policiais seguem protocolos definidos e quem não respeita o protocolo responde perante a lei, disse.

De acordo com Abella, o Senado filipino realizou uma investigação independente e não encontrou quaisquer provas de execuções aprovadas pelo Estado.

Na segunda-feira, o advogado filipino Jude Sabio entregou documentos ao gabinete da procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI), no qual acusa Duterte de ter causado a morte de mais de 8.000 pessoas na guerra anti-droga.

Rodrigo Duterte foi eleito Presidente das Filipinas em Maio do ano passado com um programa em que se comprometia a erradicar em seis meses o tráfico de droga, apelando à execução de milhares de presumíveis traficantes.

A Organização das Nações Unidas, a União Europeia, os Estados Unidos, assim como numerosas organizações de defesa dos direitos humanos têm expressado preocupação sobre as alegadas execuções extrajudiciais.