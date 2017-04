Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa reuniu-se ontem pela primeira vez

Decorreu ontem a primeira reunião de trabalho da comissão preparatória de Macau da Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa. Em foco estiveram assuntos relacionados com o estatuto do organismo, categorias de membros e estrutura organizacional. A Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa é liderada pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, pelos organismos de promoção do comércio de sete países lusófonos e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

