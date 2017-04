Euforia do jogo VIP e Wynn Palace fazem disparar lucros da Wynn em Macau

O regresso dos grandes apostadores a Macau e a abertura do Wynn Palace fizeram disparar os lucros da subsidiária de Macau da operadora norte-americana Wynn em 26,5 por cento, para os 106,6 milhões de dólares-norte americanos (854,3 milhões de patacas) no primeiro trimestre do ano. Os resultados foram anunciados ontem num comunicado à bolsa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong

De acordo com o relatório ontem dado a conhecer, só as receitas ligadas ao jogo da Wynn em Macau – nomeadamente nos casinos Wynn Macau e Wynn Palace –registaram uma subida superior da dois terços, de 72 por cento, para os 982,6 milhões de dólares americanos. No ano passado o valor tinha sido de 570,2 milhões de dólares.

“A supressão do mercado VIP resultou de um processo orgânico que a administração do presidente Xi Jinping achou apropriada para o país, a eliminação da corrupção. Esse processo teve efeitos secundários para os produtos de luxo, como nas compras, no sector automóvel e no jogo”, afirmou Steven Wynn na apresentação dos resultados da empresa-mãe. “Mas teria de haver um ponto em que os efeitos desta medida de correcção iam chegar ao fim. E assim as pessoas voltaram aos hábitos de consumo normais com as quais se sentem confortáveis, que incluem ir a Macau jogar, comprar um carro novo ou fazer compras nas lojas Louis Vuitton”, acrescentou o magnata.

Além disso, o Director de Operações da Wynn Macau, Ciaran Carruthers, explicou que além de muitos grandes apostadores estarem de regresso, são também vários os que vêm pela primeira vez: “Estamos a ver novos jogadores VIP em Macau, mas também jogadores antigos a voltarem. Também vemos operadores junket que estiveram inactivos nos últimos 18 ou 24 meses a recomeçarem os seus negócios”, afirmou.

Durante a apresentação dos resultado, Steve Wynn explicou que, com a abertura do casino Wynn Palace, no Cotai, a quota de mercado da operadora norte-americana saltou de nove por cento para os 13 por cento.

Números agradam a analistas

Em relação à empresa-mãe, a Wynn Resorts, que incluiu também as operações nos Estados Unidos, os lucros no primeiro trimestre saltaram para os 34 por cento para os 100,8 milhões, quando no mesmo período de 2016 totalizaram 75,2 milhões.

Os resultados apresentados aumentaram a confiança entre os analistas. No último relatório sobre Macau, o banco de investimento Union Gaming aconselha mesmo a compra de acções da operadora na bolsa de Hong Kong.

Também o Deustche Bank considera que os “fortes” resultados apresentados no primeiro trimestre reforçam a confiança dos investidores.