Ella Lei quer habitação social debatida no hemiciclo

Ella Lei avançou na terça-feira com uma proposta de debate na Assembleia Legislativa. A deputada quer que o Governo explique no hemiciclo os mecanismos de candidatura à habitação social e preste contas quanto ao início dos processos de candidatura. A moção, explica a deputada em comunicado, foi motivada pela necessidade de conhecer o número efectivo de candidatos à habitação social, bem como o tipo de fracção a que se candidatam. A deputada defende que as famílias de rendimentos reduzidos devem ser vistas como prioritárias por parte do Governo.

O Plano Provisório de Atribuição de Abono de Residência a Agregados Familiares pertencentes à lista de candidatos à habitação social foi criada com o objectivo de reduzir o peso que o pagamento de uma renda mensal representa no orçamento familiar.

A deputada relembrou que o último processo de candidatura à habitação social remonta a 2013 e que uma nova ronda de candidaturas ainda não foi iniciada. Ella Lei lembra que o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, disse recentemente que iria dar início a um novo processo de candidatura ainda durante o seu mandato. A deputada não se mostrou satisfeita com a resposta, referindo ser uma resposta muito incerta “para famílias com dificuldades de alojamento, especialmente as habitações sociais destinadas a apoiar famílias com baixos rendimentos”.

“Se o Governo não der início às candidaturas à habitação social algumas famílias com dificuldades financeiras não se poderão candidatar nem mudar para os apartamentos de habitação social e ficarão sem acesso ao subsídio correspondente”, alertou a parlamentar.

A política do Governo de apenas iniciar o processo de candidatura quando os apartamentos estiverem disponíveis foi criticada pela deputada que referiu que “apesar de alguns apartamentos de habitação social já estarem prontos não estão a ser utilizados por estarem a aguardar as candidaturas e processos de revisão, o que pode demorar até dois ou três anos”.

Ella Lei acredita que a política seguida pelo Governo não lhe permite conhecer realmente a procura em termos quantitativos, nem a tipologia dos apartamentos, conduzindo a falhas na correspondência entre as famílias candidatas e as casas de que estas necessitam.