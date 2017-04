DSAT lança concurso público para limpeza de instalações

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego está a aceitar desde ontem processos de candidatura no âmbito do concurso público para a prestação de serviços de limpeza de três instalações do organismo. Os espaços em questão são o Centro de Aprendizagem e Exames de Condução, no Cotai, o Centro de Aprendizagem e Exames de Veículos Pesados, em Coloane, e a própria sede da DSAT, situada na Estrada D. Maria II. As propostas podem ser entregues nas representações da DSAT até ao final da tarde do dia 26 de Julho.

