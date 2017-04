Crimes sexuais: Governo quer penas agravadas nos casos em que haja transmissão de doenças venéreas

Depois de uma nova versão da proposta de lei relativa aos crimes sexuais ter sido apresentada pelo Governo na semana passada, a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu ontem para análise e discussão do diploma. O Executivo fez alterações e emendas, nomeadamente no que diz respeito ao agravamento das penas e ao artigo relativo ao crime de pornografia de menores.

Joana Figueira

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) reuniu ontem para analisar a proposta de lei de alteração ao Código Penal no que toca às normas que regulam os crimes que limitam a liberdade e a auto-determinação sexuais. No encontro, o organismo expressou a sua concordância com o Governo relativamente ao agravamento da pena, nos seus limites mínimo e máximo, no crime de violação que resulte na transmissão de doenças venéreas. Com o texto da proposta de lei já na fase de finalização, o Governo continua sem contemplar os ataques de natureza sexual verbais no crime de importunação sexual. Ainda não há data para que o diploma seja submetido a votação em plenário.

“Uma das alterações mais significativas tem a ver com o agravamento da pena em relação ao crime de violação e aos actos de cópula que resultem na transmissão de doenças sexualmente transmissíveis à vítima. Isto passou a ser aditado no texto de lei. Isto é, quando se trata dessa situação de transmissão de doença, a pena vai ser agravada em metade porque a transmissão cria perigo para a vida da vítima”, explicou o presidente da 3ª Comissão Permanente da AL, Cheang Chi Keong.

A introdução do novo ponto – “Agravação” – no artigo 171º do Código Penal tem como propósito dar “maior atenção à vítima”, tendo reunido o consenso entre os membros da comissão e o Governo.

O crime de importunação sexual também foi alvo de discussão na reunião de ontem da 3.a Comissão Permanente. Considerado semi-público, este crime remete para comportamentos de “ofensa indecente” quando se traduzem na prática de contactos físicos de natureza sexual sem o consentimento da vítima. A norma exclui, no entanto, os ataques verbais de natureza sexual. O deputado assumiu que “pode haver casos de dificuldade na criminalização”, mas garantiu que “temos um sistema aperfeiçoado a nível jurídico e judicial” e a execução da legislação faz-se pelas duas vias.

Quanto à questão relativa à pornografia de menores, o artigo respectivo foi revisto e reescrito porque “pode acontecer que alguém tenha transmitido ou enviado o material sem querer ou ter recebido esse material sem querer, havendo a possibilidade de ser punido. Agora passa a estar excluída essa situação”, indicou Cheang Chi Keong, defendendo que a protecção dos menores é “um dos pontos essenciais da proposta de lei.”

O deputado anunciou ainda que ficou estipulado na reunião de ontem que a entrada em vigor da proposta de lei acontecerá 60 dias após a data de publicação da mesma: “[As alterações implicam] acções de divulgação junto da sociedade. Para isso, foi alterada a data de entrada em vigor da proposta de lei que passou a ser de 60 dias após a data de publicação porque temos novos crimes como o de importunação sexual, o de recurso à prostituição de menores e o de pornografia de menores. São crimes novos e há a possibilidade de alguém incorrer nesses crimes por descuido”, explica.