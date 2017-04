Conselho dos Consumidores quer que telemóveis possam ser devolvidos num período de sete dias  

O presidente da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores (CC) do Governo da RAEM, Wong Hon Neng anunciou esta quarta-feira que espera concluir as negociações do novo código de conduta da Associação dos Comerciantes de Telemóveis de Macau ainda no decorrer deste ano. As declarações foram feitas à margem da cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação de Defesa do Consumidor entre Macau e as autoridades homólogas da província continental de Gansu.

O actual Código de Práticas para Profissionais de Telecomunicações e Acessórios foi estabelecido em 2005, fruto de um acordo entre o Conselho de Consumidores e a Associação dos Comerciantes de Telemóveis de Macau. Devido a divergências quanto à cláusula que permite a um consumidor devolver um telemóvel no prazo de sete dias, o código de conduta encontra-se actualmente suspenso.

No final de 2016, a Associação de Comerciantes de Telemóveis de Macau comunicou ao Conselho de Consumidores a intenção de cancelar algumas das cláusulas do código de conduta. A 1 de Fevereiro a associação anunciou o cancelamento definitivo da cláusula, mas o anúncio público chegou apenas em Março. Wong Hon Neng apresenta como justificação pelo desfasamento temporal as reuniões que ocorreram entre os dois organismos no período em questão.

O representante do organismo de defesa dos consumidores de Macau repetiu, por diversas vezes, que a associação a que preside ainda se encontra em negociações com a Associação dos Comerciantes de Telemóveis de Macau, a quem foi já encaminhada uma versão revista do novo código de conduta para aprovação. Wong Hon Neng acredita que a proposta agora apresentada vai ao encontro das necessidades dos consumidores e dos vendedores de telemóveis. Contudo, por parte da associação ainda não chegou qualquer resposta, estando ainda o processo negocial aberto.

A suspensão do código e consequente prolongamento das negociações de uma nova versão deve-se à política própria de garantia de cada marca, o que levanta dificuldades na manutenção da cláusula de devolução de telemóveis no prazo de sete dias.