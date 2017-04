Comissão de Assuntos Eleitorais recusa analisar queixas remetidas por Jason Chao

As queixas enviadas na passada semana pela plataforma Just Macau à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) não serão investigadas pelo organismo liderado por Tong Hio Fong. O magistrado justifica a decisão com a inexistência de factos objectivos e a falta de identificação dos queixosos. Destino diferente terão as quatro queixas recebidas pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que serão alvo de análise também na CAEAL.

Sílvia Gonçalves

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) confirmou ontem que recebeu as queixas remetidas na semana passada pela plataforma Just Macau, liderada por Jason Chao. O organismo não tenciona, no entanto, avançar com qualquer investigação tendo por base as denúncias, uma vez que estas não referem factos concretos nem identificam os queixosos. À CAEAL chegaram ainda quatro outras queixas, remetidas pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que dizem respeito a “irregularidades sobre as eleições”, não especificadas por Tong Hio Fong, e que serão agora investigadas. Depois de uma recente visita aos locais onde vão decorrer as votações a 17 de Setembro, a Comissão decidiu optar por instalações situadas em pisos térreos, para facilitar a acessibilidade. Os membros do organismo decidiram ainda alargar o número de espaços na cidade onde será possível afixar cartazes de propaganda.

Tong Hio Fong confirmou ontem à imprensa, após reunião da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, a recepção das três queixas remetidas na semana passada ao organismo pela plataforma de monitorização civil do acto eleitoral, a Just Macau. Nas denúncias enviadas pela estrutura liderada por Jason Chao, três docentes alegam estar a ser pressionados pelas direcções de duas escolas a apoiar determinados candidatos, conforme divulgou o activista. O magistrado alega não lhes ter sido remetida, contudo, matéria concreta: “Não foram verificados factos objectivos, não há uma identificação dos queixosos. Só constatamos que houve uma terceira pessoa que reflectiu esta voz e a queixa foi posteriormente encaminhada à Comissão. Se pertence a uma situação mesmo verídica ou se se trata de uma situação que está a acontecer, ainda está por confirmar”. O presidente da CAEAL estendeu um apelo a quem pretenda efectuar uma denúncia: “Apelo a essas pessoas que conheçam algum facto que relatem directamente à nossa comissão ou ao CCAC”. Certo é que as queixas remetidas Jason Chao não serão alvo de investigação: “Não estamos a analisar porque não há factos concretos nem [identificação de] qualquer pessoa queixosa”, reiterou Tong Hio Fong.

À comissão chegaram ainda quatro outras queixas, remetidas ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC). Tong Hio Fong não especifica o teor das mesmas, mas vai avançar com uma investigação: “Essas quatro queixas são sobre irregularidades relativas às eleições, mas temos ainda que entrar em investigação”. Numa referência ainda às queixas apresentadas pela Just Macau, o magistrado insistiu que estas sejam remetidas directamente à comissão e reiterou a necessidade de identificação dos queixosos: “Quando se instaura uma investigação, é muito mais fácil se tivermos esses dados de identificação e se tivermos os factos concretos. Caso contrário, se for anónimo, pode incorrer em dificuldades de investigação”, defendeu.

COMISSÃO ALARGA NÚMERO DE LOCAIS PARA AFIXAÇÃO DE CARTAZES

“Há uns dias fizemos uma visita aos locais de voto e também em escolas que têm condições mais ideais. Vamos optar por locais no rés-do-chão para facilitar as votações. Nesta edição, só em cinco assembleias de voto é que os cidadãos precisam de se deslocar pelas escadas”, adiantou também ontem o presidente da CAEAL.

Tong Hio Fong diz que a Comissão se debruçou ainda sobre “o design das câmaras de voto”, que se manterá “basicamente o mesmo”. Preocupação acrescida representa o facto de se filmar ou fotografar dentro das cabines de voto, actos ocorridos no anterior escrutínio, o que merecerá a intervenção das autoridades. “Caso se detecte qualquer irregularidade por parte dos cidadãos, de filmagens ou fotos nas câmaras de voto, iremos executar de acordo com a lei, porque isto constitui um crime. Houve 12 ou 15 pessoas na edição anterior às quais foi aplicada esta multa ou pena, que podem afectar o registo biográfico da pessoa”, avisou o magistrado.

Discutidos ontem foram também os locais para afixação de cartazes de propaganda eleitoral, que a Comissão considera alargar a outros pontos do território: “Na edição passada tivemos 20 locais para os candidatos colocarem os seus cartazes. Hoje [ontem] na reunião tivemos em consideração diferentes opiniões, se calhar vamos aumentar o número desses lugares. Em princípio em mais três lugares vão ser colocados esses cartazes, e vamos ver se há hipótese para mais lugares”. Entre as novas localizações, algumas há já em consideração: “Em Seac Pai Van, em Coloane, no complexo de habitação pública, e também no Estádio da Taipa”.

Adiante, o magistrado elencaria mais alguns locais, ainda por confirmar. “Estamos a tentar ver uma escolha mais adequada para não impedir o acesso pedonal diariamente, também temos que ter em conta a segurança. Por enquanto temos três a quatro, estamos a considerar, mas claro que há sempre hipóteses, de detectarmos algum acesso ainda mais viável, iremos actualizar. No edifício do Complexo do Governo, na Areia Preta, perto da Escola Baptista da Areia Preta”, exemplificou Tong Hio Fong.