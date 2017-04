O oitavo dia do quarto mês do calendário lunar, que se assinala a 3 de Maio, é sinónimo de festa em Coloane, com a localidade a acolher a edição de 2017 do Festival de Tam Kong. Esta é a 58.ª edição do evento, que tradicionalmente conta com uma marcha processional e a dança do leão.

Este ano o festival conta também no cartaz com danças latinas, rancho português, recolha de fundos, festival de cerveja e um banquete com o prato tradicional chinês pun choi.