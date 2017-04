China: Cidadã norte-americana condenada a três anos e meio de prisão

Sandy Phan-Gillis, cidadã norte-americana de origem vietnamita que foi detida em Março de 2015 quando tentava entrar na China através da fronteira de Gongbei, foi condenada a três anos e meio de prisão. Phan-Gillis, de 55 anos, não tenciona recorrer da sentença, até porque já cumpriu mais de metade da pena.

Um tribunal da República Popular da China condenou a cidadã norte-americana Sandy Phan-Gillis a três anos e meio de prisão por espionagem e revelação de segredos de Estado, informou esta quarta-feira o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

Phan-Gillis, de 55 anos, foi detida em Março de 2015, quando acompanhava uma delegação de empresários de Houston, cidade do Estado norte-americano do Texas. A mulher foi detida quando tentava entrar na República Popular da China através da fronteira das Portas do Cerco.

A norte-americana encontra-se num centro de detenção e não planeia recorrer da sentença, segundo John Kamm, director da Fundação Dui Hua, uma organização não-governamental especializada em seguir casos de cidadãos estrangeiros detidos no Continente.

O período que Phan-Gillis passou detida corresponde a mais de metade da pena a que agora foi condenada pelo Tribunal Popular Intermédio de Nanning, pelo que pode obter já liberdade condicional e ser deportada.

Uma porta-voz da embaixada dos Estados Unidos em Pequim explicou ao jornal que o julgamento decorreu à porta fechada e que as autoridades chinesas impediram um funcionário consular de acompanhar o processo.

No ano passado, o grupo da Organização das Nações Unidas para as detenções arbitrárias criticou a China por não ter respeitado “as normas internacionais relativas ao direito a um julgamento justo e à liberdade e segurança”.

Phan-Gillis permaneceu durante seis meses num lugar secreto e mais tarde foi transferida para um centro em Guangxi, província no sudoeste do país.

A sua detenção só foi anunciada em Setembro de 2015, quando as autoridades chinesas revelaram que a suspeita “pôs em perigo a segurança nacional”. A norte-americana tem origens no sul da China, mas nasceu no Vietname.

Numa carta enviada desde a prisão, a mulher assegurou que a sua detenção teve motivações políticas e não criminais.