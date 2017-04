Associação de artes performativas quer reforçar formação dos mais novos

Em Macau, existem vários projectos ligados à formação em desenvolvimento, mas a aposta em cursos relacionados com as artes performativas continua a ser escassa. Quem o diz é Kelvin Lei, presidente de uma associação que promove a expressão artística e que organiza, desde o ano passado, uma competição para os jovens do território com aspirações no mundo das artes.

A Macau Hot Blooded Performing Arts Association (organismo sem designação em língua portuguesa) vai organizar, pelo segundo ano consecutivo, uma competição de música dedicada a jovens com idades compreendidas entre os 15 aos 29 anos. Kelvin Lei, dirigente da associação, disse ao PONTO FINAL que o investimento local no que à formação em artes performativas diz respeito é insatisfatório, pelo que espera que o organismo que dirige consiga desenvolver mais actividades ligadas à aprendizagem deste tipo de expressão artística.

A competição arrancou no ano passado e recebeu, na altura, um total de 120 inscrições: “A população jovem de Macau tem uma paixão relativamente notória no que respeita à participação em concursos de artes performativas porque Macau é relativamente pequeno, é uma pequena cidade cultural, com uma boa fusão”, disse Kelvin Lei ao PONTO FINAL. O dirigente refere que a competição que o organismo que dirige organiza – o Concurso de Música Popular para Jovens 2017 – foi organizado pela primeira vez no ano passado, tendo atraído mais de uma centena de participantes.

Kelvin Lei explicou que, em 2016, a maioria dos participantes foram alunos do ensino secundário e universitário e que, depois do concurso, uma das concorrentes finalistas conseguiu contrato com uma empresa local de entretenimento: “Outros participantes tiveram mais oportunidades, tendo sido até convidados para apresentarem espectáculos”, sublinha também o dirigente associativo.

A edição deste ano apresenta algumas novidades face à do ano passado. A Macau Hot Blooded Performing Arts Association decidiu acrescentar actividades de formação àqueles que decidirem inscrever-se na competição. Segundo Kelvin Lei, os cursos são direccionados àqueles não tem qualquer conhecimento de base na área das artes performativas: “Muitas das pessoas que participaram nesta competição não mostraram muito interesse e não estão preparados para participar no concurso. [Estas formações] podem fazer com que se interessem mais pela competição”, defende.

O presidente da associação, que se propõe promover as artes performativas junto dos jovens do território, considera que o investimento na formação de natureza artística é insuficiente: “Ainda que Macau tenha alguns cursos, como é o caso do programa de educação contínua [promovido pelo Governo], continuam a faltar cursos relacionados com as artes performativas”, declarou. Lei destaca que a Macau Hot Blooded Performing Arts Association tem vindo a ministrar formações de canto, de apresentação de espectáculos, de passagens de modelos e dança há já três anos e que espera desenvolver mais iniciativas no futuro.

Kelvin Lei também fez referência à aposta dos estabelecimentos de ensino superior do território: “O Conservatório de Macau oferece um conjunto de cursos de artes performativas, mas focados principalmente na aprendizagem de instrumentos musicais e muito menos no canto.”

Quanto à implementação de cursos nas universidades de Macau, o dirigente defende que “depende das universidades. É possível, mas também é difícil.”

Na série de actividades que estão a ser desenvolvidas pela associação inclui-se uma viagem de intercâmbio cultural que tem Pequim como destino, entre os dias 6 e 9 de Agosto, seguindo-se a participação dos jovens na competição em Macau, no dia 13. As inscrições já estão abertas e o prazo estende-se até ao dia 28 de Maio.