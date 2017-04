Actividades de Férias oferecem mais de quatro centenas de possibilidades

Estão abertas as primeiras inscrições para as Actividades de Férias organizadas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto do Desporto. Este ano, a iniciativa disponibiliza 53 mil vagas para 420 actividades diferentes. A primeira fase decorre até 9 de Maio sob o método de “registar primeiro, depois sortear, depois inscrever”. O processo de sorteio decorre de 20 a 22 de Maio e a partir do dia seguinte os candidatos elegíveis poderão inscrever-se nas actividades para que foram sorteadas.

Os participantes devem submeter um certificado comprovativo do seu estado de saúde assinado por um médico ou escrever uma declaração da condição de saúde pessoal. Os menores de 18 anos que escolham este último método devem apresentar ainda uma carta assinada pelos pais ou guardiões legais.